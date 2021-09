Malmo-Juventus in diretta e streaming, dove vedere il match

Si gioca alle 21 la prima sfida di Champions League dei bianconeri

Redazione ITASportPress

Malmo-Juventus apre la stagione di Champions League dei bianconeri. Si gioca oggi, martedì 14 settembre 2021 alle ore 21.00. La formazione italiana di Massimiliano Allegri sfiderà gli svedesi di Tomasson, ex bomber con un passato in Italia al Milan.

Malmo-Juventus, le probabili formazioni

Ancora alcuni dubbi di formazione per entrambi gli allenatori. Certamente per la Juventus non ci saranno Bernardeschi e Chiesa, non convocati da Allegri. Questi i 22 che dovrebbero scendere in campo nella notte di Coppa:

MALMO (4-4-2); Diawara; Bejimo, Ahmedodzic, Nielsen, Olsson; Birmancevic, Rakip, Christiansen, Rieks; Berget, Colak.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

Dove vedere la gara in diretta e streaming

Malmo-Juventus si giocherà all'Eleda Stadium di Malmo questa sera, martedì 14 settembre. Il calcio d'inizio della partita, valida per la prima giornata del girone di Champions League è fissato per le ore 21.

La partita dei bianconeri verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Mediaset. Il canale di riferimento sul quale si potrà vedere il match è Canale 5.

Esistono però altre modalità per vedere la partita. La sfida dell'Eleda Stadium verrà trasmessa in diretta anche su Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Malmo-Juventus verrà trasmessa in diretta streaming anche in altre due modalità. In primis grazie al servizio gratuito di Mediaset Play: sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. In alternativa, gli abbonati Sky potranno ricorrere al servizio Sky Go, scaricando l'app dedicata disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

Ulteriore opzione per vedere la gara di Champions è NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport sarà possibile selezionare la diretta del match.