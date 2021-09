Malmoe, Tomasson avverte la Juve: “Spesso abbiamo dominato contro i top team”

Jon Dahl Tomasson analizza il momento del Malmoe, prossimo avversario della Juventus in Champions

La Juventus prova a dimenticare i problemi in campionato tuffandosi in Champions League. Il primo avversario per i bianconeri nella fase a girone sarà il Malmoe. Sulla panchina del club svedese c'è una vecchia conoscenza degli appassionati italiani e dei tifosi del Milan in particolar modo: Jon Dahl Tomasson. L'ex attaccante dei rossoneri spiega in conferenza stampa cosa si aspetta dalla sfida di domani contro la Juventus: "Quando incontri grandi giocatori a questo livello è importante fare le cose giuste e farle per bene. Dovremo fare la nostra partita, contro un avversario ovviamente forte, ma la mia squadra dovrà avere coraggio sul campo. Anche nel recente passato abbiamo affrontato squadre più forti di noi ma spesso abbiamo dominato".