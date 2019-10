Manchester City-Atalanta diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi 22 ottobre

Manchester City-Atalanta, terza gara del girone C di Champions League. Si gioca all’Ethiad di Manchester con i padroni di casa che vogliono mettere a segno la terza vittoria di fila dopo i primi due successi. L’Atalanta, invece, cerca i primi punti nel girone dopo due ko.

Manchester City-Atalanta, le probabili formazioni – Manchester City che verrà schierato da Guardiola con Otamendi e Fernandinho in difesa davanti ad Ederson. Cancelo a destra e Mendy a sinistra. In mezzo a campo muscoli e qualità con David Silva, Gundogan e Rodri. In avanti il tridente composto da Bernardo Silva, Mahrez e Aguero. Nell’Atalanta out Duvan Zapata, al suo posto probabile la conferma di Muriel in avanti. Gasperini ha le scelte obbligate anche in difesa dove ci saranno Toloi, Masiello e Djimsiti. In mezzo al campo De Roon e Freuler con Hateboer e Gosens sulle corsie. Gomez e Ilicic ovviamente in campo.

Manchester City-Atalanta, streaming e diretta tv – Manchester City-Atalanta verrà come sempre trasmessa in diretta da Sky. Per gli abbonati sarà possibile seguire la partita su Sky Sport Arena al canale 204 del satellite e Sky Sport al canale 484 del digitale terrestre. La gara tra Manchester City e Atalanta, però, sarà anche visibile in diretta tv in chiaro sulle reti Mediaset precisamente su Canale 5. Chi volesse seguire la partita in streaming potrà farlo con Sky anche da smartphone e tablet e pc tramite Sky Go e anche con Now TV.