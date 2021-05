Manchester City-Chelsea finale Champions League, diretta e streaming dove vederla

Si gioca alle 21.00 l'ultimo atto del torneo

Redazione ITASportPress

Manchester City-Chelsea si gioca questa sera, sabato 29 maggio 2021, alle ore 21 la finale di Champions League. Sfida tutta inglese in quel di Porto, sede dell'ultimo atto della competizione. Grande attesa per le squadre che scenderanno in campo con i Citizens di Guardiola favoriti sugli uomini di Tuchel.

Manchester City-Chelsea, le probabili formazioni

C'è grande fermento per la finale di Champions League tra Manchester City-Chelsea con i due allenatori che non hanno svelato del tutto le formazioni che hanno in mente. Guardiola potrebbe mandare in campo i suoi con Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. Modulo molto simili per il Chelsea di Tuchel che si affiderà a Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Manchester City-Chelsea, finale della Champions League 2021 e derby inglese, si giocherà all'Estadio Do Dragão di Oporto, in Portogallo, nella serata odierna di sabato 29 maggio 2021. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Pep Guardiola e quella di Thomas Tuchel è in programma per le ore 21.00. La gara tra le due squadre sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro sulle reti Mediaset. Precisamente la finale di Coppa potrà essere vista live su Canale 5.

In alternativa, chi avesse Sky, potrà gustarsi il match anche con questa emittente. Gli abbonati a Sky potranno seguire la gara tra Manchester City e Chelsea in diretta tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e sul numero 251 del satellite.

Chi preferisse seguire Manchester City-Chelsea, finale della Champions League 2021, in diretta streaming, potrà farlo gratis attraverso Mediaset Play: basterà collegarsi al sito, oppure scaricare l'applicazione sul proprio pc, smartphone o tablet. La gara sarà visibile anche sul sito di Sportmediaset.

Gli abbonati a Sky potranno assistere a Manchester City-Chelsea anche utilizzando l'applicazione gratuita Sky Go. Anche in questo caso sarà possibile scaricarla su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Infine, si potrà seguire alla finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea anche su NOW, il servizio di streaming di Sky che propone il meglio della programmazione satellitare. Basterà acquistare uno dei pacchetti sport proposti per assistere alla partitissima sui propri dispositivi.