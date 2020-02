Manchester City, David Silva: “Vogliamo vincere la Champions”

Delicata sfida, quella da cui è atteso il Manchester City. Gli inglesi, nella serata di domani, faranno visita al Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. A presentare la gara in conferenza stampa, accanto al tecnico Pep Guardiola, è intervenuto David Silva.

AMBIZIONE – “Noi vogliamo vincere la Champions, per cui ogni partita è importante. Dovremo essere noi stessi, mantenendo il possesso palla e giocando in maniera aggressiva in attacco. Se lo facciamo, possiamo fare una grande prestazione”.