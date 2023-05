Manchester City, De Bruyne cecchino in Champions: nessuno come lui dopo gol al Real

Kevin De Bruyne senza avversari in una speciale statistica in Champions League. Il belga del Manchester City si è reso protagonista di una rete pazzesca della semifinale d'andata di Coppa disputata contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Un gol che gli è valso un record personale oltre che un buon pari di squadra.

Come riportato da Opta, infatti, il fantasista belga ha segnato il 14° gol in Champions League nella sua carriera. Ben 7 di questi sono stati segnati da fuori area. Da quando ha firmato per il Manchester City nella stagione 2015-2016, la sua percentuale di realizzazioni dalla distanza è la più alta dell'intera competizione europea per club, ovvero il 50%. Nessuno come lui tra chi ha segnato nel torneo almeno dieci reti.