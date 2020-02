Manchester City, De Bruyne ‘disperato’: “Se non vinciamo la Champions diranno che siamo dei perdenti…”

“Ci chiameranno perdenti”. Questo l’allarme lanciato da Kevin De Bruyne in merito all’eventualità che il Manchester City non vinca la Champions League neppure in questa stagione.

Il centrocampista offensivo dei Citizens, come ruporta Goal, ha condiviso le proprie aspettative sul percorso in coppa in vista anche del match impegnativo contro il Real Madrid: “Il Real Madrid è favorito. Hanno vinto il maggior numero di trofei nella storia della Champions League. Ma penso che noi andremo al Santiago Bernabeu per mostrare il nostro calcio e imporre il nostro gioco con una partita d’attacco. Il Manchester City deve fare il suo gioco per vincere contro il Real Madrid”, ha detto De Bruyne che poi ha ammesso: “Se non vinciamo la Champions League, tutti diranno che siamo perdenti come abbiamo fatto negli ultimi cinque anni! È una competizione che non abbiamo ancora vinto. Vogliamo sempre vincere titoli, ma a volte l’altra squadra si comporta meglio esattamente come il Liverpool in questa stagione”.