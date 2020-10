Manchester City, Ferran Torres da record come… Mario Balotelli

Vince il Manchester City in Champions League e lo fa con un agile 3-0 in casa del Marsiglia. Seconda vittoria nel gruppo C di Coppa per la squadra di Pep Guardiola e primato nel girone. Ma la serata in terra francese è stata anche l’occasione di qualche interessante record. La prima rete dei Citizens, quella messa a segno da Ferran Torres gli permette di eguagliare un curioso dato che risaliva al lontano 2011.

Ferran Torres “alla Balotelli”

Delle tre reti siglate contro il Marsiglia da Ferran Torres, Gundogan e Sterling, è quella dello spagnolo a portare con sé un’interessante statistica. Infatti, per il neo acquisto classe 2000 si tratta di un record. Il giocatore è andato a segno nelle sue prime due gare disputate in Champions League con i Citizens. Nessuno dopo il 2011 era riuscito a fare così bene. Chi era stato l’ultimo calciatore a riuscirci? Mario Balotelli. A riportarlo è Opta che sottolinea come adesso, con la maglia del club inglese, solo Ferran Torres e Super Mario sono riusciti ad andare in gol nelle loro prime due apparizioni nella Coppa dalle grandi orecchie, scrivendo una bella pagina della storia del club.