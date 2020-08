Manchester City, Gabriel Jesus: “Abbiamo eliminato un top team. Lavoro per essere come Ronaldo…”

C’è grande entusiasmo in casa Manchester City dopo la vittoria contro il Real Madrid e il passaggio del turno. I Citizens puntano in alto e vogliono arrivare fino alla fine in questa edizione della Champions League. Tra i protagonisti della gara contro i blancos, sicuramente Gabriel Jesus, autore di un gol e di un’ottima prestazione. Parlando a BT Sports, il brasiliano dei Citizens ha commentata la sua prova rivelando il desiderio di essere come un suo idolo e connazionale…

Gabriel Jesus: “Lavoro per essere come Ronaldo”

“Abbiamo battuto un top team”, ha esordito Gabriel Jesus subito dopo la vittoria contro il Real Madrid. “Direi la migliore squadre in questa competizione. Per noi è un grande traguardo. Bisogna sempre crederci. I nostri gol? Siamo umani e si può sbagliare. Io ci credo sempre e per questo faccio pressing”, ha detto l’attaccante in riferimento agli errori del Real Madrid e di Varane che hanno portato alle reti degli inglesi. “Io lavoro molto duramente ogni giorno con l’obiettivo di essere come era Ronaldo, il Fenomeno. Le sue qualità erano diverse, ma io lavoro lo stesso per migliorarmi come attaccante”. “Siamo molto contenti. Abbiamo vinto una gara dura, il Real Madrid poteva batterci ma abbiamo lavorato bene e continueremo a farlo in vista della prossima gara”.

