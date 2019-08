Manchester City, Galassi: “Bello sfidare l’Atalanta a San Siro, giocano molto bene”

Durante la fase successiva al sorteggio dei gironi di Champions League, tenutosi a Montecarlo per la prima volta, ai microfoni di Sky Sport si è presentato anche uno dei membri del Consiglio di Amministrazione del Manchester City, Alberto Galassi. I Citizens sono stati estratti nel girone con Dinamo Zagabria, Shakhtar Donetsk e Atalanta. Ecco le parole del manager: “Ci fa piacere incontrare i nerazzurri, si gioca a San Siro e sono sicuro che verranno fuori belle partite, perché loro giocano molto bene. Per noi è l’anno buono per vincere il trofeo? Lo scorso anno ci è andata male per una partita, Guardiola ha la Champions nel sangue e sono sicuro che vincerà ancora”.

Cosa per vincere la Champions: “Tutto deve andare dritto per parecchi mesi, non come in un mondiale. Me lo ha detto Kakà una volta e sono d’accordo con lui. La bellezza della Champions è che in alcune serate ti gira tutto, in altre proprio nulla”.

Sul tormentone Guardiola-Juventus di inizio estate: “Pep era esausto, alla fine si è messo a ridere. Non sapeva più che fare, aveva detto tante volte che non sarebbe stato bianconero, cosa fare di più? Era incredulo e dispiaciuto, poi la prendeva sul ridere”.