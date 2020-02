Manchester City, Guardiola a sorpresa: “Vogliamo emulare ed imitare il Real Madrid…”

Pep Guardiola si prepara alla sfida del suo Manchester City in Champions League contro il Real Madrid. L’andata degli ottavi di finale della competizione si terrà il 26 febbraio, ma il manager citizens è già pronto e sa esattamente cosa vuole dai suoi.

Come riporta Goal, il manager catalano ha le idee chiare sul doppio confronto e sull’approccio che dovrà avere la sua squadra: “Ammiro molto il Real Madrid. I suoigiocatori hanno giocato la finale di Champions League così tante volte e non so quante altre volte lo abbiano sollevato. Non abbiamo molti giocatori che possono dire di aver vinto la Champions League. Ma dobbiamo vincere questo torneo e per farlo dobbiamo essere noi stessi per 180 minuti”.

COPIARE – E ancora sui blancos: “Il Real Madrid è un club che vogliamo emulare ed imitare. Voglio uscire dopo la partita e dire: ‘Eravamo noi stessi’. Questa è la cosa più importante in questi tornei. Dobbiamo far vedere di cosa siamo capaci in uno degli stadi più grandi e prestigiosi. Cercheremo di segnare qualche gol e se non funziona, ci congratuleremo con loro e cercheremo di far meglio la prossima volta”.