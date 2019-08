Manchester City, Guardiola allo scoperto: “Vogliamo vincere la Champions, ma se non dovessimo farcela…”

“Vincere la Champions? Certo, è il nostro obiettivo”. Così Pep Guardiola, allenatore del Manchester City mette da parte la pretattica ed esce allo scoperto. Intervenuto a margine della sfida di Premier League contro il Brighton, l’allenatore spagnolo ha fatto un bilancio del sorteggio di Champions League senza nascondere le ambizioni dei suoi.

SOGNO – “Lavoriamo per vincere la Champions League. Questo è il nostro sogno e proveremo a raggiungerlo. Ci sono tante squadre forti come noi e se fai un errore sei fuori. La cosa importante è essere lì a giocarcela”, ha detto Guardiola che poi ha proseguito: “Se non dovessi vincere la Champions sarò il solito uomo. Mi sveglierò la mattina, lavorerò molto, amerò le persone che fanno parte della mia vita. Proverò a fare del mio meglio per vincere la coppa, ma non cambierò la mia vita in caso contrario…”.

Il Manchester City è stato sorteggia in un girone apparentemente semplice con Dinamo Zagabria, Shakhtar Donetsk e Atalanta.