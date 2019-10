Manchester City, Guardiola: “Atalanta squadra speciale”

Vittoria travolgente per il Manchester City contro l’Atalanta. La formazione di Pep Guardiola, nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, si è imposta in rimonta per 5-1. Queste le parole del tecnico spagnolo al termine del match.

ATALANTA – “L’Atalanta è una squadra che gioca in maniera speciale, ti porta al limite: se perdi i confronti diventa molto pericolosa. E’ una formazione forte, aggressiva, con molta qualità là davanti. Noi, con questa vittoria, abbiamo fatto un passo importante per la qualificazione. Sterling? Ha fatto tre gol, c’è poco da aggiungere…”.