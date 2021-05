Manchester City, Guardiola: “Champions? Speriamo di non vacillare. Su Tuchel…”

Il tecnico prima della finale di Champions League contro il Chelsea

"Abbiamo vinto molte Premier League e ora siamo in finale di Champions League. Speriamo di non vacillare e di fare bene". Parola di Pep Guardiola che, alla vigilia della finale di Champions League che il suo Manchester City contro il Chelsea, parla ai canali ufficiali della Uefa sulla sfida di sabato sera. "Non credo che siamo tanto più forti di un anno fa, quando non ci siamo arrivati. Forse quest’anno avevamo più voglia e abbiamo pensato: ‘Ok, proviamoci ancora’; alla fine la moneta è caduta dal lato giusto".

SUCCESSI - "I titoli sono la conseguenza di tante cose. La più importante è che sono sempre uno spettatore, non solo un allenatore. Quando sono in panchina, voglio vedere la squadra giocare come mi piace. Tempo fa, la gente diceva: ‘Non è possibile giocare così in questo paese’, e invece l’abbiamo fatto. Poi organizzazione, investimenti, giocatori di qualità, bravi tifosi, un ottimo staff e una squadra con sani principi sono i punti cardine per il successo". "Segreti? Alcune cose arrivano da dove sono nato, ovvero il Barcellona. Voglio sempre rimanere nel vivo del gioco, nella metà campo degli avversari, e provare a vincere la partita. Non ci sono altri segreti. Tutto sta nella qualità dei giocatori, nel capire le loro capacità e nel creare un bell'ambiente, perché il calcio non è solo tattica. Ci sono emozioni e rapporti personali, anche con chi lavora dietro le quinte. È la cosa più importante per far durare a lungo una squadra, come succede qui da cinque anni".

TUCHEL - "Mi conosce bene? Nel calcio, una delle cose più belle è parlare. Prima si guarda, poi ci si allena e dopo si parla. Direi che ho imparato molto da Thomas. Ho imparato molto guardando le sue squadre e parlando con lui. Non importa se ha tante informazioni su di noi o su di me, perché alla fine, e per fortuna, lui non può giocare e neanch'io. Chi deciderà la finale saranno i giocatori. Lo rispetto molto e penso che sia un allenatore straordinario. Ovviamente voglio batterlo, come lui vuole battere me".

ULTIMA VITTORIA - Sull’ultima finale giocata e vinta, quella di Wembley del 2011 col Barcellona: "Siamo arrivati alla finale di Wembley e ci siamo detti ‘Vinceremo’. Per come abbiamo giocato nel primo tempo e nei primi 20 minuti del secondo, non potevamo fare di meglio. È lì che ho pensato che il mio periodo al Barcellona fosse finito", ha concluso Guardiola.