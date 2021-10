Manchester City, Guardiola è l’uomo della cinquina e… oltre

Il manager catalano ha numeri impressionanti alla guida dei Citizens

Il Manchester City dilaga in Belgio e rifila ben cinque reti al Club Brugge. Non certo una novità, quella di segnare tanti gol per le squadre di Guardiola. Anzi. Una vera e propria conferma che le squadre del manager catalano dispongono di un gioco offensivo assolutamente efficace.