Manchester City, Guardiola insiste: “Non sono qui per vincere la Champions”

Dopo aver espugnato il campo dello Shakhtar Donetsk per 3-0 nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, il Manchester City, nella serata di domani, ospiterà sul proprio campo la Dinamo Zagabria. Queste le parole del tecnico Pep Guardiola nella conferenza stampa della vigilia raccolte dal Mirror.

CHAMPIONS – “La Champions per me non è un’ossessione: vorrei vincerla, ma se non ci riuscirò questo non cambierà la mia vita. Io non sono qui per vincere la Champions, nessuno mi ha mai chiesto questo. Ci abbiamo già provato negli anni scorsi e ci riproveremo anche quest’anno, ma non passerò i prossimi dieci mesi della mia vita a pensare che se non la vincessi sarebbe un disastro: la mia vita è già abbastanza buona”.