Manchester City, Guardiola: “Io perfetto? Se Sergio Ramos avesse segnato il raddoppio non direste così..”

Un blitz esterno che ha permesso al Manchester City di ipotecare il passaggio del turno. Gli inglesi, nella serata di mercoledì, hanno espugnato il campo del Real Madrid per 2-1 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un successo che è valso numerosi elogi al tecnico dei Citizens Pep Guardiola, il quale però, come riporta AS, ha voluto sminuire i suoi meriti.

EPISODI – “Io perfetto? Vi sbagliate. Il confine tra vincere e perdere è molto sottile. In Champions League sono gli episodi a fare la differenza: se Sergio Ramos avesse segnato il raddoppio io sarei stato un disastro, mentre Zidane perfetto”.

