Manchester City, Guardiola: “L’Atalanta? Vederli giocare è un piacere…”

Domani sera, alle 21, il Manchester City ospiterà l’Atalanta nella gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida che il tecnico Pep Guardiola ha così presentato in conferenza stampa.

GASPERINI – “Quello che sentivo su Sarri è uguale a quello che penso su Gasperini. Lo scorso anno l’Atalanta ha fatto qualcosa di incredibile, è stato come vincere un campionato per loro. Vederli giocare è un piacere, hanno coraggio e attaccano sempre, accettando di prendersi qualche rischio. Derby? No, anche se ero molto legato alla famiglia Corioni. So che è una partita speciale, ma non ho sentito nessuno”.

CHAMPIONS – “Io ho molta fiducia nella mia squadra, ma so che ci sono altri club che possano vincerla. Sia come calciatore che come allenatore non ho mai giocato una partita senza voler vincere, ma si può anche perdere. Vorrei poter dire che saremo noi a vincere la Champions, ma non posso prevedere cosa accadrà nel futuro”.

RAZZISMO – “Mi auguro che la Uefa e la Fifa possano fare dei passi in avanti, ma è un problema di cultura: bisogna iniziare a fare qualcosa fin da bambini”.