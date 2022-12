Manchester City, Guardiola: “Non ho prolungato contratto per la Champions ma…”

L'allenatore del Manchester City Josep Guardiola ha rivelato quanto il suo club voglia vincere la Champions League. “Non è l'unico trofeo che vogliamo vincere, ma ammetto che vogliamo ottenerlo. La mia carriera al City non sarà completa se non vinciamo la Champions League, ma non è l'unico motivo per cui ho prolungato il mio contratto, per niente. Farò del mio meglio e cercherò di ottenere altri successi qui. La Champions ci manca e cercheremo di vincerla”, spiega Guardiola. Il Manchester City ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions, dove giocherà con l'RB Lipsia. La prima partita si giocherà il 22 febbraio.