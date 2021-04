Manchester City, Guardiola: “Non pensiamo solo a Haaland, sono fiducioso di passare il turno”

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha presentato in conferenza stampa il ritorno dei Quarti di finale di Champions League – che si disputerà domani – contro il Borussia Dortmund. Queste le sue parole, riportate da Rai Sport: “Finora ci siamo meritati quanto di buono stiamo facendo, ma so che se domani perdiamo saremo eliminati dalla Champions, che se perderemo la semifinale di Fa Cup saremo fuori, così come se perderemo la finale della Coppa di Lega lo saremo. So che se non ce la faremo sarà considerato un mio fallimento, mentre se andrà al contrario si dirà quanto é bravo Pep. Ho alternato i giocatori nelle 27 partite che abbiamo vinto, ora mi chiedete perché ho cambiato qualcosa nella partita con il Leeds…Io sono qui per prendere le decisioni, nella speranza di prendere quelle giuste per esprimere in campo le nostre qualità”.

“Noi abbiamo analizzato l’avversario pensando al collettivo del Dortmund, non a un solo giocatore, conosciamo le loro qualità e immaginiamo che tipo di partita vogliano fare domani. Per noi è importante arrivare in semifinale, non solo per le esperienze che abbiamo avuto negli ultimi anni. Sono fiducioso perché siamo una grande squadra e siamo in grado di passare il turno. Sarebbe già dovuto succedere nelle ultime stagioni ma ci è mancato qualcosa, errori individuali che ci hanno portato a subire gol che poi sono risultati decisivi”.