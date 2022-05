Manchester City, Guardiola: “Non sono abbastanza bravo per vincere la Champions”

Il tecnico della squadra inglese ha fallito il nuovo assalto alla Champions League

L'allenatore del Manchester City, Josep Guardiola ha ammesso di "non essere abbastanza bravo" per guidare la squadra in Champions League. La squadra inglese è stata eliminata dal Real Madrid nelle semifinali di Champions League, subendo la sesta delusione nel torneo continentale in sei anni. “Forse non sono abbastanza bravo per aiutare la squadra a vincere la coppa. Nessuno sa cosa sarebbe successo ad altri giocatori o allenatori. Eravamo vicini - loro lo sanno, noi lo sappiamo - ma l'importante è che ci riproveremo la prossima stagione e poi ancora. La mia squadra può vincere la Champions League? Non lo so. Questa è una domanda a cui non so rispondere. Prima delle partite con il Real Madrid non lo sapevo nemmeno io.. Il calcio è incredibilmente imprevedibile. L'abbiamo visto ", dice Guardiola.