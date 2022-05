Manchester City, Guardiola: “Per eliminare il Real Madrid servono più di due partite”

Le parole del tecnico spagnolo

"Dobbiamo imparare dall'esperienza. Potremmo fare gli stessi errori, ma è completamente diverso, è difficile da confrontare con la scorsa stagione. Come si sveglieranno i ragazzi domani, quali saranno i loro stati d'animo? Il fatto che ci siamo stati abbastanza spesso negli ultimi anni, siamo stati qui e abbiamo fatto bene è positivo. Ma non è una garanzia giocare bene. Non so cosa accadrà. Siamo due buone squadre, l'abbiamo visto una settimana fa. Loro sono campioni in Spagna, e noi stiamo cercando di essere campioni qui in Inghilterra. Proveremo a vincere la partita. Il gioco passato è passato, sono 180 minuti. Cercheremo di fare il meglio possibile. Andiamo a Madrid per quello. I miei ragazzi sono tutti sono pronti per provare a fare l'impresa. Ancelotti? Lo ammiro, è stato in tutto il mondo, in grandi paesi del calcio e in squadre fantastiche. Sempre incredibilmente duro, con un calcio bellissimo. In più è una persona eccezionale, sempre calmo, controlla perfettamente le sue emozioni. Nel bene e nel male abbiamo sempre saputo che sarebbero state più di due partite. L'Etihad e il Bernabeu. Per eliminare il Real Madrid devi fare ben più di due partite".