Manchester City, Guardiola: “Questa competizione giudica la stagione, questo sport appartiene ai calciatori”

Le parole di Pep Guardiola ai microfoni di Sky Sport nel post Borussia Dortmund–Manchester City:

“Aspettavo la semifinale da tanto. Questa competizione giudica tutto l’andamento dell’anno, anche se è un po’ ingiusto. se non fossimo passati sarebbe stato un fallimento. Fino ad oggi siamo stati brillantissimi. È un sollievo stare in semifinale per la prima volta, questa squadra ha fatto un passo in avanti gigantesco negli ultimi 10 anni ma non abbiamo storia in Europa ed è un sollievo essere in semifinale per la prima volta. Tra 3 giorni abbiamo la finale di Fa Cup contro il Chelsea ma ora ci godiamo il passaggio. Nell’abbraccio c’eravamo tutti, abbiamo sofferto all’inizio perché non riuscivamo a pressare e loro hanno tanta qualità. Poi abbiamo cambiato qualcosa e abbiamo preso in mano la partita, abbiamo avuto delle occasioni che però non siamo riusciti a sfruttare. Abbiamo iniziato la stagione con tanti problemi, ma non ci siamo allontanati dai nostri principi di gioco. Si parla della squadra di Pep, ma questo mestiere appartiene ai giocatori, io posso solo dare un’idea di gioco. Ora pensiamo al Psg, hanno battuto i campioni d’Europa ed è la squadra migliore insieme al Bayern“.