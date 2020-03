Manchester City, Gundogan: “Real Madrid? Non possiamo sottovalutarlo, speriamo di poter giocare la sfida”

Il calcio europeo è fermo. L’emergenza Coronavirus, oltre che aver momentaneamente imposto lo stop ai campionati nazionali, ha infatti portato alla sospensione di tutte le competizioni continentali. Tra le formazioni impegnate in Champions c’è anche il Manchester City, in attesa, dopo la vittoria per 2-1 nel match di andata del Bernabeu, di disputare la gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Real Madrid. Della sfida, a Marca, ha parlato il centrocampista degli inglesi Ilkay Gundogan.

REAL – “Ancora non sappiamo se e quando la partita si giocherà, noi ovviamente speriamo di poter scendere in campo. Non possiamo sottovalutare il Real, sarebbe un grande errore. Al momento siamo solamente a metà dell’opera”.

