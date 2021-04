Manchester City in semifinale di Champions e Guardiola eguaglia… Mourinho

Il Manchester City vola in semifinale di Champions League dopo il doppio confronto contro il Borussia Dortmund. Sorridono i Citizens e sorride anche Pep Guardiola che riesce a raggiungere questo ambito traguardo per l’ottava volta in carriera. Un numero non banale che gli vale un bel record.

Guardiola come Mourinho

Come riporta Opta, infatti, con la vittoria anche nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund il Manchester City di Pep Guardiola si è conquistato l’accesso alle semifinali della competizione e il tecnico catalano ha realizzato un bel record personale. Quella appena conquistata è l’ottava semifinale della “coppa dalla grandi orecchie” della sua carriera. Un traguardo storico che gli consente di eguagliare il suo storico rivale, Josè Mourinho, ora allenatore del Tottenham.

Nella semifinale, il Manchester City se la vedrà con una delle grandi favorite alla vittoria, il Paris Saint-Germain. Nell’altra sfida, invece, toccherà a Real Madrid e Chelsea darsi battaglia per raggiungere l’ultimo atto del torneo.