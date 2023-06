La serata più attesa è arrivata: l`Europa calcistica è pronta a incoronare la sua regina. Ancora qualche minuto è l'Inter contenderà il titolo ai Campioni d`Inghilterra del Manchester City per provare a scrivere per la quarta volta nella storia il suo nome nell'albo d'oro e succedere al Real Madrid, campione lo scorso anno grazie alla vittoria sul Liverpool.

Se l'Inter giocherà la sesta finale europea, la seconda in Champions League, il City, che ha vinto la Coppa delle Coppe nel 1969/70, proverà a sollevare il trofeo per la prima volta nella sua storia dopo il ko nella finale tutta inglese contro il Chelsea del 2021 per diventare la 15esima squadra ad aggiudicarsi la manifestazione.