Manchester City-Lione, dove vederla in tv e in streaming

Il calcio di Ferragosto offre un grande quarto di finale di Champions League molto interessante. Allo stadio ‘Josè Alvalade’ si disputerà Manchester City-Lione con calcio d’inizio previsto alle ore 21:00. Il match sarà possibile vederlo in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite). Manchester City-Lione potrà essere vista anche in streaming con Sky Go, il servizio dedicato a chi è abbonato Sky, scaricando l’app ufficiale su pc, smartphone o tablet. Inoltre, la partita è disponibile su Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti presenti.

Queste le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Jesus, Sterling.

LIONE (3-5-2): Lopes; Marcelo, Denayer, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembelé.