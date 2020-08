Manchester City-Lione, le formazioni ufficiali

Alle 21 in campo Manchester City e Lione che cercano il pass per la semifinale con il Bayern nell’ultimo match in programma per i quarti di finale di Champions League. Per l’undici di Pep Guardiola fuori Mahrez con De Bruyne nel tridente ed Eric Garcia in difesa. Garcia conferma l’11 di Torino con la Juve

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, E. Garcia, Laporte, Cancelo; Fernandinho, Rodri, Gundogan; De Bruyne, G. Jesus, Sterling. All. Guardiola.

LIONE (3-5-2): Lopes; Marcelo, Denayer, Marcal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Depay. All. Garcia.