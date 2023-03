Manchester City-Lipsia, le formazioni ufficiali: Bernardo Silva dal 1′

Il secondo atto di Manchester City-Lipsia andrà in scena alle 21:00 di questa sera e vede in palio il pass quarti di finale di Champions League. Contro ogni pronostico, la quadra di Pep Guardiola non è riuscita ad andare oltre il pareggio nel match d'andata e si gioca il tutto per tutto nella sfida odierna. Per l'occasione i citizens scenderanno in campo con la solita impostazione tattica, con l'unica grande sorpresa che è Bernardo Silva. Dall'altro lato, invece, i tedeschi apportano qualche modifica all'undici iniziale lasciando André Silva in panchina ed affidandosi a Werner come prima punta.