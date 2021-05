Manchester City-Psg, Aguero entra in campo ma il quarto uomo… sbaglia numero

Curioso siparietto tra il Kun e l'ufficiale di campo

Sui social non è certo sfuggito cosa è accaduto al momento dell'ingresso in campo del bomber argentino. Infatti, l'ufficiale di gara ha esposto il tabellone con i consueti numeri dei giocatori interessati nella sostituzione. Peccato che abbia sbagliato il numero del povero Aguero .

Dal canto suo il Kun ha reagito in modo simpatico facendo notare l'errore al quarto uomo. "Ei, guarda che non sono il numero 9 io", sembra aver detto Aguero con un'espressione piuttosto curiosa. L'ufficiale di gara non ha risposto inizialmente e ha provveduto a cambiare mettendo il 10, numero corretto. Poi, a pochi istanti dall'ingresso in campo, ecco le scuse abbozzate con una pacca sulla schiena e qualche sorriso.