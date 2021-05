Manchester City-Psg, le formazioni ufficiali. Icardi al posto di Mbappé

Fischio d'inizio alle ore 21

La Champions League vive la sua fase cruciale. Il Manchester City assapora la conquista del pass per l'atto conclusivo dopo la vittoria dell'andata in trasferta per 2-1. Nella fase a eliminazione diretta, i Citizens hanno sempre vinto e gli uomini di Pep Guardiola vogliono continuare con questo ritmo imponendosi anche nelle ultime due gare. Contro di loro ci sarà la voglia di rivalsa del Paris Saint-Germain. I francesi vogliono vendicarsi della sconfitta interna andando ad imporsi in casa dei rivali, magari ripetendo l'impresa contro il Bayern Monaco, quando trionfarono per 3-2 in terra tedesca. Per passare il turno, servirà un successo con due reti di scarto.