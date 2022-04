Manchester City-Real Madrid è uno show: 4-3

Il City ha giocato meglio ma il Real ha risposto colpo su colpo

Tanto spettacolo questa sera nella prima semifinale di Champions League tra il Manchester City e il Real Madrid. In casa di Guardiola, è finita 4-3 per gli inglesi che adesso avranno un piccolo vantaggio in vista del match di ritorno. Grande gara, grande tecnica, intensità e qualità nel corso dei 90'. Il City è devastante in attacco e segna dopo 93” con De Bruyne. Poco dopo la squadra di Guardiola fa 2-0 con Gabriel Jesus. Benzema tiene vivo il Real Madrid che chiude ilprimo tempo sotto 2-1. Nella ripresa i padroni di casa spingono e trovano il 3-1 con Foden. Con un coast to coast Vinicius accorcia ancora ma Bernardo Silva riporta a +2 il vantaggio inglese. Benzema con un cucchiaio su rigore (fallo di mano di Laporte) tiene vivo match e qualificazione.