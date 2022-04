Manchester City-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la semifinale d'andata di Champions League

Manchester City-Real Madrid sarà trasmessa in diretta sia in chiaro da Mediaset su Canale 5 che da Sky. Per coloro che sono abbonati all’emittente satellitare, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) , Sky Sport 4K (canale 213) e infine Sky Sport (canale 251)

L'importante partita di Champion League potrà essere seguita anche in diretta streaming. Per chi desiderasse vederla con Mediaset potrà vedere l’evento in chiaro su Mediaset Infinity, mentre gli abbonati di Sky potranno seguire il match attraverso Sky Go. Gara disponibile su spositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, attraverso le apposite app con sistemi Android e iOS.Da pc e notebook basterà sintonizzarsi sul sito ufficiale di Mediaset, mentre per Sky Go è necessario scaricare l'app sul desktop.