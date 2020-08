Manchester City-Real Madrid streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Manchester City-Real Madrid si gioca oggi alle 21 all’Etihad Stadium per il ritorno degli ottavi di Champions League. Padroni di casa in vantaggio dopo l’esito della gara d’andata in Spagna (2-1), ma come sempre attenzione ai blancos che hanno nel loro DNA questa competizione. Zidane sfida Guardiola per una delle partite più importanti di sempre.

Manchester City-Real Madrid, le probabili formazioni

Formazioni migliori possibili per entrambe le squadre. Guardiola punta per il suo Manchester City Ederson in porta. Walker, Fernandinho, Laporte e Zinchenko in difesa. Rodri, David Silva, De Bruyne in mezzo al campo. Bernardo Silva, Sterling e Gabriel Jesus in avanti. Aguero, ricordiamolo, è infortunato. Il Real Madrid di Zidane dovrà fare a meno dello squalificato Sergio Ramos. Al suo posto ci sarà Militao con Varane in difesa. I due centrali giocheranno con Carvajal e Mendy nel reparto arretrato davanti a Courtois. In mezzo al campo Casemiro, Kroos, Valverde. Più avanzati Modric e Isco che dovrebbero supportare Benzema.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; David Silva, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Modric, Isco; Benzema.

Dove vedere la partita in diretta e streaming

La partita tra Manchester City-Real Madrid sarà visibile in diretta tv soltanto su Sky che ha acquisito i diritti di trasmissione della massima competizione europea per club. Il match potrà essere visto sui canali Sky Sport al numero 253 del satellite e su Sky Sport Football al numero 203 del satellite, oltre che all’interno di Diretta Gol ai canali 205 e 251. La sfida tra Manchester City e Real Madrid sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky offre ai suoi abbonati. Sarà sufficiente scaricare l’applicazione per godersi lo spettacolo. Il suo utilizzo è possibile comes sempre su vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e notebook. In alternativa, si potrà acquistare un pacchetto su Now Tv, la piattaforma di streaming di Sky: la Champions League è tra gli eventi inclusi nei pacchetti.

