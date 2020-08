Manchester City, Walker pronto a giocare… (di nuovo) in porta

L’edizione 2020 della Champions League giunge ormai al termine. In attesa dell’ultimo quarto di finale di questa sera tra Barcellona e Bayern Monaco, si pensa già alle semifinali. In tal senso, in casa Manchester City si pensa al Lione ma anche ad una curiosa possibilità che ha reso particolare il torneo per i Citizens ovvero l’ingresso, tra i pali, di Kyle Walker, esterno destro inglese, che si è messo in evidenza nella fase a gironi contro l’Atalanta.

A seguito dell’espulsione di Claudio Bravo, portiere in campo nell’occasione del match contro la Dea a novembre, era stato proprio l’esterno difensivo, causa le sostituzioni terminate, a mettersio tra i pali. Un fatto che resterà nella storia della Champions League in quanto proprio Walker è stato l’unico “portiere” a non subire gol dalla squadra di Bergamo. Ora il classe 1990 è pronto a ripetersi in caso di necessità.

Walker: “Io di nuovo in porta? Sarò il primo a propormi se serve”

Come riportano Goal e Manchester Evening News, Walker ha commentato l’ipotesi di tornare tra i pali: “Non ho portato con me i guanti, li ho lasciati a casa”, ha scherzato l’esterno. “Quelli che mi ha dato Claudio (Bravo ndr) a San Siro me li sono fatti autografare e li ho lasciati a casa per ricordo. Sono ben custoditi. In ogni caso, se sarà necessario, sarò il primo ad alzare la mano e propormi di rigiocare in porta”.

E sul percorso in Champions League: “Sogno di giocare la finale e di alzare il trofeo. Se me lo avessero chiesto qualche anno fa avrei detto che volevo vincere la Premier League, ma dopo aver vinto diversi titoli, adesso credo sia arrivato il momento di vincere quello per cui la società lotta da tempo”, ha detto Walker. “Il Lione ha battuto la Juventus nel doppio confronto e dobbiamo rispettarlo. Vorrei la finale ma prima dobbiamo battere i francesi”.

