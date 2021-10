Manchester United-Atalanta, le formazioni ufficiali. Ronaldo sfida Muriel

Manchester United e Atalanta si sfidano nel terzo turno del girone di Champions League

L'Atalanta si gioca il primo posto nel proprio girone in un match delicato contro un avversario ostico come il Manchester United. La formazione allenata da Gian Piero Gasperini è reduce da un pari contro il Villarreal nella prima uscita e da una vittoria ai danni dello Young Boys. Lo United Ole Gunnar Solskjaer, invece, è incappato in una sconfitta nel primo match, ma si è riscattato nello scorso turno. Si preannuncia un match assolutamente equilibrato. Riflettori puntati su Cristiano Ronaldo tra i Red Devils. Queste le formazioni ufficiali scelte dai rispettivi tecnici: