Manchester United, De Gea contento a metà: sconfitto dal Psg ma… da record in Europa

Una serata agrodolce per David De Gea, portiere del Manchester United. A fronte del risultato, negativo, del campo, l’estremo difensore Red Devils è riuscito a far segnare un incredibile record che è destinato a resistere per tanto tempo nella storia del club inglese.

Infatti, come sottolineato anche da Sky Sport, De Gea ha totalizzato nell’ultima gara contro il Psg la sua presenza numero 58 in Europa. Nessuno come lui tra i portieri. Battute due leggende come Edwin Van der Sar, che lo segue a 57, e Peter Schemichel, terzo con 43.

Un primato che è destinato ad essere migliorato con il proseguimento della stagione in Champions. Già nell’ultima sfida del girone lo spagnolo potrebbe portarsi a 59 e in caso di ottavi di finale incrementare il suo vantaggio sui due ex portieri dello United.