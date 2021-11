Manchester United, Ronaldo: “Non è mai facile giocare a Bergamo contro l’Atalanta”

E' tornato in Italia l'ex attaccante della Juventus sbarcato questa sera a Bergamo

Appena sbarcato in Italia l'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo ha condiviso un suo pensiero: "Torno in Italia, un Paese che mi resterà sempre nel cuore. Di nuovo in Italia - scrive l'attaccante portoghese sui suoi profili social - un Paese che ha accolto me e la mia famiglia, uno splendido luogo che sara' per sempre nel mio cuore. So per esperienza - aggiunge Cr7 - che non è mai facile giocare a Bergamo, contro una squadra come l'Atalanta, ma dovremo dare il massimo per ottenere il primo posto del girone: questa è la Champions e noi siamo il Manchester, siamo lì dove dobbiamo stare. Forza, Red Devils".