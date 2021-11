Manchester United, Solskjaer: “Abbiamo soluzioni per mettere in difficoltà l’Atalanta”

Il tecnico dello United ha presentato il match contro l'Atalanta

L'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha presentato partita del 4° turno della fase a gironi di Champions League contro l'Atalanta. L'incontro si svolgerà domani a Bergamo al Gewiss Stadium. “Sappiamo bene che la partita sarà difficile. Abbiamo abbastanza giocatori per usare diversi sistemi di gioco e nell'ultima partita contro il Tottenham ha funzionato un modulo nuovo con la difesa a tre. Tuttavia, non posso dire ora come giocheremo contro l'Atalanta che è una squadra con uno stile di gioco ben chiaro. I ragazzi di Gasperini credono davvero nelle proprie forze e cercheranno di vincere. Proveremo a creare problemi domani all'Atalanta sperando di fare risultato", ha sottolineato Solskjaer.