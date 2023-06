Marciniak confermato dopo lo scandalo: sarà l’arbitro di Manchester City-Inter

La Uefa ha fatto sapere di aver confermato il direttore di gara per la finale di Champions del prossimo 10 giugno.

Non cambia l'arbitro della finale di Champions League tra ManchesterCity e Inter. Dopo le notizie che hanno riferito di una partecipazione del direttore di gara Marciniak in Polonia a un evento organizzato dal leader dell'estrema destra polacca Mentzen, noto per le sue posizioni omofobe e antisemite, si era parlato di una possibile sostituzione del direttore di gara.