Marcos Alonso, affari di famiglia: finale di Champions come padre e… il nonno

L'esterno spagnolo dei blues in finale di Champions come altri due membri della sua famiglia

Il Chelsea in finale di Champions League dopo aver battuto il Real Madrid per 2-0 allo Stamford Bridge. Blues in finale tra gioia e speranze ma anche record. Esiste infatti un curioso dato statistico riguardante Marcos Alonso, terzino con un passato anche in Italia alla Fiorentina.