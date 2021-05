Marcos Alonso come… suo nonno: il record in Champions League

Risultato incredibile per l'ex calciatore della Fiorentina

Come riporta Opta, infatti, per la prima volta nella storia, un nipote di un calciatore che in precedenza aveva vinto la Champions riesce nell'impresa di trionfare e di alzare al cielo la stessa Coppa. Marcos Alonso, infatti, ha ripetuto le gesta di suo nonno Marquitos che con la maglia del Real Madrid aveva vinto ben cinque edizioni della Coppa dei Campioni dal 1956 al 1960. Lo spagnolo, con un passato anche in Italia alla Fiorentina, ripete questo grande risultato col Chelsea. Sua prima Coppa dalle grandi orecchie in carriera.