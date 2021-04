Marquinhos avverte il Bayern Monaco: “Conteranno i dettagli, ma sappiamo cosa fare”

Di nuovo contro. Ad agosto Paris Saint-Germain-Bayern Monaco aveva assegnato la Champions League. Stavolta non sarà determinante, ma diventerà comunque uno snodo cruciale per il titolo di campione d’Europa. Per i parigini diventerà l’occasione ideale per vendicarsi della sconfitta all’ultimo atto.

MOTIVAZIONE

Il difensore Marquinhos ha commentato il momento del Psg in conferenza stampa: “Quando arrivano le grandi partite, siamo sempre molto motivati, ci piace competere contro i grandi giocatori e abbiamo ancora un giorno per preparare e analizzare gli avversari e prepararci a una grande partita. Il Bayern è imbattuto in Champions League, sono in forma e hanno grandi giocatori, ma sappiamo cosa dobbiamo fare. In queste partite risulteranno decisivi i dettagli. Bisogna essere efficienti sotto porta e concretizzare ogni occasione che ci capiterà. Per noi non sarà comunque una rivincita sulla finale, questa è un’altra gara, un altro contesto anche se quella gara potrebbe rappresentare una motivazione in più per alcuni di noi. Fisicamente stiamo bene anche se abbiamo avuto un periodo intenso con le partite delle nazionali, ma non è una cosa negativa. I nostri preparatori hanno lavorato duramente per farci essere al top in vista di questa gara e daremo tutto nonostante la possibile stanchezza che comunque non deve essere una scusa visto che è comune a quasi tutte le squadre”.