Marquinhos rivela: “Neymar aveva pianificato la vendetta contro il Borussia Dortmund e Haaland…”

La vendetta si serve fredda: deve essere pensata, studiata e portata avanti fino alla fine. E così anche sul campo di calcio. Curioso il retroscena svelato a Goal dal difensore del Paris Saint-Germain Marquinhos a proposito del match di ritorno di Champions League giocatore – e vinto – dai parigini contro il Borussia Dortmund.

Nella sfida d’andata i tedeschi si erano imposti per 2-1 con tanto di esultanza esagerata durante e dopo la gara. Ma non avevano fatto i conti col Parco dei Principi e la sfida di ritorno. I francesi, guidati da Neymar e Di Maria hanno ribaltato il punteggio qualificandosi al turno successivo. Di quella partita, però, si ricorderà il lungo sfottò avvenuto durante i 90 minuti ma anche successivamente negli spogliatoi quando Neymar in campo e poi con i compagni aveva imitato l’esultanza di Erling Haaland, reo di essersi vantato della prova del match d’andata.

RETROSCENA – Proprio su quel festeggiamento ritenuto esagerato e sul quale anche la Uefa ha deciso di indagare ai danni del Psg, Marquinhos ha rivelato: “Neymar aveva programmato una risposta audace a Erling Haaland nella gara di ritorno di Champions League. Lui è così. Gli piace. Neymar non è solo un giocatore di calcio, non ha paura e reagisce sempre alle provocazioni. Dopo il suo gol, gli ho chiesto se avesse fatto tutto e mi ha detto di aspettare la fine della gara chiedendomi di non fermarlo”. E così, il Psg aveva ribaltato sul campo il Dortmund e O’Ney e compagni avevano appena avuto il via libera per restituire l’esultanza pazza ai rivali tedeschi. La festa negli spogliatoi ha fatto discutere e, adesso, lo farà ancora di più.