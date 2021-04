Marquinhos, un gol storico: in Champions come Cristiano Ronaldo e Griezmann

Il difensore del Paris Saint-Germain a segno nella semifinale d'andata contro il Manchester City

Redazione ITASportPress

Marquinhos, capitano del Paris Saint-Germain e autore del momentaneo 1-0 dei parigini nella sconfitta contro il Manchester City per 2-1 nella semifinale d'andata di Champions League, mette in bacheca un incredibile record.

La sua zuccata che ha aperto le danze nella super sfida del Parco dei Principi porta con sé un record. Il difensore brasiliano, infatti, come riporta Opta, è il terzo giocatore nella storia della Champions ad aver segnato nei quarti e in semifinale per due stagioni consecutive. Prima di lui ci erano riusciti solo Cristiano Ronaldo (2011/12, 2012/13, 2013/14) e Antoine Griezmann (2015/16, 2016/17).

COMMENTO - Dopo la partita, terminata come detto col k.o. dei francesi, Marquinhos ha parlato alla stampa spiegando le sue sensazioni a caldo: "La maggior parte del secondo tempo l'abbiamo trascorsa giocando in difesa, non siamo riusciti a venire fuori. Il City è stato più aggressivo e ha giocato col baricentro più alto, saranno queste le difficoltà da superare nella sfida di ritorno. Mancano 90 minuti, ma dovremo fare molto di più se vogliamo sperare di passare. A volte c'è bisogno di strategia e intelligenza, purtroppo abbiamo preso due gol davvero stupidi. Questi sono dettagli che contano e dobbiamo imparare a gestirli, per superare anche i momenti più difficili".

In ogni caso massima fiducia: "Se possiamo ribaltarla? Ci vuole personalità, non dobbiamo avere dubbi: se non ci crediamo, inutile andare a Manchester. Dobbiamo avere la mentalità per vincere, fare tutto il necessario per passare. C'è tutto per ribaltare la situazione, dobbiamo crederci".