Marsiglia, Payet e la frecciata social ai rivali del Psg dopo la Champions…

Che la rivalità tra Marsiglia e Psg fosse molto grande era noto. E allora ecco che Dimitri Payet, fantasista dell’OM, ha deciso di pungere ancor di più gli avversari parigini dopo la loro sconfitta in finale di Champions League. I campioni di Francia sono stati battuti dal Bayern Monaco e non sono riusciti a portare la Coppa nel proprio Paese, cosa successa solo ad una squadra transalpina fino ad oggi. Proprio il Marsiglia.

Payet: frecciata al Psg

Payet si è divertito su Twitter a pubblicare un breve filmato in cui ricorda che il Marsiglia è l’unica squadra francese ad avere un titolo di Champions League, trofeo vinto nel 1993. Nel video si vede un dito che sullo stemma del Psg fa segno “no”. E subito dopo, tolta la maglia dei parigini, compare quella dell’OM. Insomma, una vera frecciata da parte del calciatore ai rivali di sempre. Inutile dire che il post del francese ha ricevuto migliaia di like e di commenti.

La sfida per la Ligue 1 e non solo per la prossima stagione è già iniziata… e sarà senza esclusione di colpi.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE