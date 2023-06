Anche Marco Materazzi ha detto la sua in vista della finale di Champions League tra Manchester City e Inter di questa sera. L'ex difensore nerazzurro ha parlato a Sky Sport: "City? Loro sono stratosferici ma non vince la storia, perché sennò vinceremmo noi, e non vincono i soldi, altrimenti vincerebbero loro. Con Guardiola in panchina non sarà un Manchester City così sicuro di sé come avrei preferito io".