Matthäus: “Chi vince la Champions? Guardiola prima o poi col City deve farcela”

Parla l'ex campione tedesco sulle favorite per l'edizione 2021-22 della Champions League

Torna la Champions League con gli ottavi di finale e si torna a parlare di chi potrebbe avere la meglio in questa stagione. L'ex storico calciatore Lothar Matthäus ha condiviso la sua opinione ai microfoni di Kicker.

FAVORITI - "Chi sono i favoriti per vincere la Champions in questa stagione? Dico Chelsea, Liverpool e Manchester City. Anche il Bayern Monaco se riesce a contenere gli infortuni e mette in ordine la difesa. Il Psg? Ha una possibilità se il suo attacco funziona. Ma se deve essere una squadra inglese, allora dico Manchester City". Il motivo è presto detto: "Beh, ad un certo punto, Pep Guardiola deve farcela...", ha commentato Matthäus.