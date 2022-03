Matthaus consiglia il Bayern: “Non sottovalutare il Villarreal, chi l’ha fatto…”

Gli spagnolo hanno eliminato la Juventus e sono i prossimi rivali dei bavaresi nei quarti di finale di Champions League

Lothar Matthaus , ex calciatore del Bayern Monaco e dell'Inter, ha parlato a Sky Sports in Germania mettendo in guardia proprio i bavaresi a proposito del prossimo incontro di Champions League ai quarti di finale contro il Villarreal squadra spagnola capace di far fuori la Juventus agli ottavi.

ATTENZIONE - "Gli spagnoli possono sembrare un avversario facile da sfidare nei quarti di finale di Champions, ma devono essere affrontati con una certa cautela", ha esordito Matthaus. "Si tratta di una squadra spagnola molto esperta, che ha appena vinto l'Europa League. Hanno anche battuto la Juventus in trasferta per 3-0. È vero che non hanno grandi nomi in rosa, ma altre squadre sono uscite contro di loro per averli sottovalutati".