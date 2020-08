Matthäus esalta Lewandowski: “Barcellona-Bayern Monaco? Messi giocherà contro il suo successore come migliore del mondo…”

Una sorta di passaggio di consegne. Barcellona-Bayern Monaco di Champions League sarà anche questo, almeno per Lothar Matthäus. L’ex giocatore ha condiviso le sue aspettative per la prossima partita di Coppa tra le due squadre che vedrà anche il particolare duello tra due degli attaccanti più forti del panorama calcistico mondiale: Lionel Messi e Robert Lewandowski.

Matthäus: “Messi giocherà contro il suo successore come migliore al mondo”

“Messi giocherà contro il suo successore come miglior giocatore del mondo, Robert Lewandowski”. È questa la sentenza di Matthäus ai microfoni della Bild come riporta anche Mundo Deportivo relativamente alla sfida tra blaugrana e campuoni di Germania. “Lewandowski è il miglior giocatore, non solo il miglior attaccante. Il Barcellona di oggi non è più quello di una volta. Ovviamente hanno Messi. Questo è un giocatore brillante. Ma lui da solo non basterà nella partita contro il Bayern Monaco. Il Barcelona non mi spaventa”.

Parole che fanno eco a quelle rilasciate poche ore prima e che sottolineavano la forza della società tedesca, decisamente favorita secondo l’ex calciatore rispetto ai blaugrana.

